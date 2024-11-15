Технический университет УГМК проведет День открытых дверей для детей и родителей

23 ноября в Техническом университете УГМК пройдет День открытых дверей, который смогут посетить учащиеся 10-11 классов, их родители и педагоги, а также учащиеся выпускных курсов колледжей и техникумов.

Посетители смогут ознакомиться с современными научно-исследовательскими лабораториями. Кроме того, помимо ответов на вопросы, связанных с поступлением, студенты вуза проведут мастер-классы и квесты. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза, для участия в Дне открытых дверей необходимо пройти регистрацию на сайте образовательного учреждения.

Напомним, Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли.

Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.

В 2024 году Технический университет второй год подряд занял первое место по Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в локальном рейтинге агентства RAEX, разработанном для оценки региональных и узкоспециализированных высших учебных заведений.

Екатеринбург, Елена Васильева

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