Количество черных кредиторов и финансовых пирамид в России выросло на 43%

За девять месяцев 2024 года Центробанк РФ выявил почти 6 тысяч нелегальных участников финансового рынка. Это и организации с признаками финансовых пирамид, и черные кредиторы, и псевдоброкеры на рынке ценных бумаг. За год количество нелегалов выросло на 43%. Большая часть таких проектов работает в интернете и масштабируется за счет мессенджеров и соцсетей. В Уральском ГУ Банка России рассказали, как распознать финансовых мошенников и уберечь свои деньги.

Финансовые пирамиды

Большая часть (58%) всех выявленных в стране финансовых нелегалов – проекты с признаками пирамид и псевдоинвестиционные схемы в интернете. Чаще всего мошенники предлагали инвестировать деньги в набор «стандартных» инвестиционных планов, в драгметаллы, искусственный интеллект, криптоактивы. Подобные сайты и страницы в соцсетях создаются массово и с шаблонным оформлением – меняются только названия брендов и компаний. Организаторы рекомендуют потенциальным клиентам переводить средства в криптовалюте, в том числе в мемкоинах. Некоторые были готовы принимать взносы, используя иностранные платежные сервисы. По анализу транзакций часто обнаруживалась взаимосвязь внешне не связанных проектов. То есть, либо использовался общий криптокошелек, либо средства из разных проектов стекались в адрес одного получателя.

В Свердловской области в 2024 году ЦБ обнаружил организацию, которая предлагала всем желающим пройти обучение, купить и установить специальное ПО, а потом инвестировать в ценные бумаги, валютные пары или золото с гарантированным ежемесячным доходом. При этом все возникшие споры подлежали рассмотрению в судах Сейшельских островов. Бизнес строился на принципах сетевого маркетинга, на сайте нет точного определения деятельности компании и информации о собственных средствах. Все это явные признаки финансовой пирамиды.

Более 90% подобных интернет-проектов Банк России отслеживает на ранней стадии при помощи системы мониторинга. Их блокируют до того, как они успеют нанести людям существенный ущерб.

Нелегальные участники рынка ценных бумаг

Псевдоинвестиционные услуги предлагали нелегальные форекс-дилеры, брокеры и управляющие. Псевдоброкеры реагируют на повышение интереса к игре на разнице курсов криптовалют и увеличивают предложение своих услуг. Подобные компании уверяют потребителей, что через них можно участвовать в иностранных торгах, и что трансграничных ограничений для клиентов нет. Реклама таких проектов часто идет через прямые обзвоны и известных блогеров, даже не связанных с финансами.

Банк России взаимодействует по этому вопросу с ФАС России. Есть факты возбуждения административных дел в отношении как блогеров, так и посредников, помогающих распространять такую рекламу, рассказали в пресс-службе регулятора. Там уточнили, что в Свердловской области в этом году были выявлены два нелегальных участника рынка ценных бумаг – их офисы были на территории региона.

Черные кредиторы

Этот вид мошенников тоже предпочитают находить клиентов в интернете. Пойманные черные кредиторы предлагали частные займы, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.

В Свердловской области с начала года раскрыли уже 18 таких кредиторов. Те, кто работает офлайн, чаще всего предоставляют займы под видом ломбардов. Но в отличие от легальных финансовых организаций, такие компании не связаны законом, поэтому могут завышать проценты по займам, самовольно менять условия договоров, продавать залоги и так далее. Есть серьезные риски, что в таких схемах активно участвуют сетевые комиссионные магазины. Под видом договора комиссии они оказывают услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог имущества.

Как распознать мошенников

Эксперты дают простой совет: не верьте слишком выгодным обещаниям. Также не стоит переходить на рекламные предложения от неизвестных аккаунтов в мессенджерах. При поиске финансовых услуг лучше не использовать VPN, во многом это помогает защититься от черной и серой зоны в интернете. Также нужно внимательно читать клиентский договор. Проверить, есть ли лицензия у финансовой компании, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Кроме того, есть предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности.

«Большая часть ресурсов, которые использовали мошенники для продвижения своих услуг в интернете, были выявлены на начальном этапе. Сайты, телеграм-каналы, страницы в соцсетях блокируют по инициативе Банка России на раннем этапе, как правило, даже до того, как их начинают индексировать поисковые системы. В целом по России за девять месяцев этого года был ограничен доступ почти к 12 тысячам ресурсов в интернете. В результате рассмотрения материалов, направленных Банком России, правоохранительные органы возбудили около 480 административных и более ста уголовных дел», – рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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