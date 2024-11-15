В Свердловской области за 2024 год в ДТП погибло 276 человек

В Свердловской области в 2024 году в ДТП погибло 276 человек, в том числе 13 детей. Летальную статистику к Всемирному дню жертв ДТП приводит региональная Госавтоинспекция.

День памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

«Сотрудники Госавтоинспекции каждый день сталкиваются с последствиями дорожных аварий, они видят трагедии и горе людей, потерявших своих близких. Особенно тяжело понимать, когда человек, не сделав самых простых и понятных вещей, выехал в нарушение правил на полосу встречного движения, не пристегнул ремень безопасности, не выбрал оптимальную скорость, не перешел дорогу по пешеходному переходу, перевозил ребенка без автокресла», – отмечают в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

В ГАИ призывают участников дорожного движения соблюдать правила и прилагать все усилия, чтоб сделать дороги безопасными для людей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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