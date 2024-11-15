Мужчина после ссоры выстрелил из ружья в двух подростков

ЧП в Красноуральске – мужчина выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет из ружья. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщил старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.

Инцидент произошел в четверг вечером у одного из частных домов по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина с подростками поругался. На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей территориального отдела и криминалистов, отметили в СК.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, несовершеннолетних направили в детскую горбольницу Нижнего Тагила, где один был помещен в операционный блок, а его товарища увезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Горелых добавил, что стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.

«Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», – добавил представитель полиции.

Красноуральск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube