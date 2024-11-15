В парке Маяковского открылась лыжная база

Сегодня в парке Маяковского начался зимний сезон: между Динопарком и Летним театром открылась лыжная база. Она будет работать ежедневно с 10 утра до 21 часа.

Как отмечают в пресс-службе парка, в лесной части проложили двухкилометровую лыжную трассу с освещением. Движение по ней осуществляется против часовой стрелки. Внутри лыжной базы подготовили все необходимое для спортсменов и любителей активного отдыха: раздевалки, прокат лыжного инвентаря и камера хранения. В скором времени рядом с базой откроется кафе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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