На Урале подорожали огурцы, свекла и лук

В Свердловской области вновь выросли цены на овощи. Так, за прошедшую неделю огурцы подорожали на 11,1% (до 152,7 руб./кг), свекла – на 8,4% (до 43,7 руб./кг), а лук – на 6,4% (до 43 руб./кг).

По данным Свердловскстата, стоимость помидоров, белокочанной капусты и картофеля также увеличилась – на 4,5%. Теперь их можно купить за 191,6 руб./кг, 36 руб./кг и 42 руб./кг соответственно. В цене поднялись и яблоки, бананы, творог, баранина, говядина, куры охлажденные и яйца, но рост составил менее 2%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube