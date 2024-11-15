В УрФО будет создан единый реестр участников СВО и их семей

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога провел заседание Совета по развитию местного самоуправления на полях форума «Города России», который проходит в Екатеринбурге. Главной темой совещания стали меры поддержки участников специальной военной операции. Особую роль в этом процессе Жога отвел муниципальным властям.

«Муниципалитеты – неотъемлемое звено поддержки участников СВО. Вы непосредственно работаете в контакте с бойцами и их семьями. Во всех муниципалитетах нашей страны должны быть созданы социальные паспорта семей военнослужащих. Самая ощутимая помощь должна оказываться бойцам и их семьям непосредственно по месту жительства, на их родной земле», – подчеркнул полпред.

Артем Жога отметил некоторые практики, которые сложились в муниципалитетах Уральского федерального округа: круглосуточные горячие линии, базы пропавших без вести, активное сотрудничество с волонтерами и шефство над отдельными подразделениями, бесплатное протезирование зубов, денежные выплаты на газификацию для участников СВО и членов их семей, выдача бесплатных дров. Он заявил, что в этом вопросе очень важна унификация опыта.

Также полпред подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять психологической помощи бойцам и членам их семей. «СВО – это не только окоп и стрельба, это еще и быт. И ребята, которые приезжают в отпуск к своим семьям, очень нуждаются в перезагрузке. А если это будет еще и семейная психологическая помощь, то ее эффективность кратно возрастет», – заявил Артем Жога.

При этом полпред отметил проблемы, с которыми сталкивались участники СВО. «Из обращений мы знаем об отказах муниципальных комиссий на обследование жилых помещений участников СВО с инвалидностью. Работу этих комиссий необходимо активизировать, убрать абсурдный формализм, время оформления документов сократить до нескольких дней», – сказал представитель президента.

Также Артем Жога заявил, что необходимо сделать повсеместной практику материальной помощи семьям погибших бойцов – на погребение, установку памятников, проведение поминальных обедов: «И здесь стоит упомянуть важный момент, который касается муниципалитетов – помощь в получении и вручении наград семьям бойцов посмертно. Много обращений, к сожалению, говорит о том, что семьям приходится буквально выпрашивать награды, они бьются и стучатся в разные двери. Они не должны этого делать. Награды должны приходить в семьи. И должны вручаться с участием должностных лиц, не просто передаваться или делегироваться. Сам глава муниципалитета должен приехать и вручить».

Особое внимание Артем Жога уделил теме полноценной социальной интеграции ветеранов, том числе их трудоустройству. В России накоплен огромный опыт создания ветеранских организаций, и ветераны СВО не станут исключением. Им необходимо помочь в предоставлении помещений, налаживании контактов с образовательными учреждениями и прочее. «Все, что я перечислил, – это подготовка к будущему. СВО рано или поздно закончится. Тысячи бойцов вернутся домой, с ними нужно будет работать, и у нас уже будет налажен механизм взаимодействия с ними и их социализации. Таким образом мы не допустим повторения «афганского синдрома» и всплеска криминала в мирной стране», – резюмировал полпред.

В конце заседания Артем Жога объявил о создании единого реестра участников СВО и их семей в Уральском федеральном округе. По его словам, прямо сейчас создаются новые стандарты социальной помощи и защиты населения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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