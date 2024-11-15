На форуме «Города России» обсудили, что нужно молодежи для создания семьи

На форуме «Города России», который проходит в эти дни в Екатеринбурге, темой для обсуждения стал демографический потенциал регионов. Участники проектного офиса Союза российских городов «Здоровье и активное долголетие граждан» обсудили потребности молодежи, какую роль в их шкале ценностей занимают семья и дети, как повысить престижность родительского труда и т.д.

Потребности молодых людей разбирались в соответствии с уровнями пирамиды Маслоу, и было отмечено, что кроме доступного жилья и хорошей инфраструктуры требуется также культурный досуг, доступность занятий спортом и мест для активного отдыха, готовность вносить вклад в развитие общества. Созданию инфраструктуры для семей с детьми помогает нацпроект «Семья», рассказала Оксана Мелкозерова, замдиректора по науке ФБГУ НИИ ОММ Минздрава России. Нацпроект предполагает расширение сети женских консультаций и детских поликлиник, диспансеризацию репродуктивного здоровья граждан, строительство и модернизацию перинатальных центров, достаточное количество детских садов, яслей, развитие городской инфраструктуры, досуговых и образовательных возможностей для семей с детьми. Она также выразила надежду, что вскоре НИИ ОММ обретет новое здание в Академическом районе Екатеринбурга.

Напомним, ранее Совет Федерации РФ поддержал проект строительства нового здания для Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Модератор заседания Владимир Климин, д.м.н., д.э.н., профессор, советник генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») отметил вклад компании «РСГ-Академическое» в развитие медицинского кластера, включающего новую материально-техническую базу медицинского университета, НИИ ОММ.

О том, как можно создать условия для активной жизни горожан, рассказал в своем выступлении глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин. По его словам, в районе обратились к историческому опыту нашей страны и начали создавать и поддерживать уникальную атмосферу доброго соседства. В Академе проходят ежегодные субботники, зимние и летние спартакиады, строятся новогодние городки, здесь всегда отмечают Масленицу, День победы, День защиты детей, проводят фестиваль двойняшек и тройняшек и так далее.

«Мы нашли возможность объединить ресурсы организаций разных сфер и форм собственности для создания территории добрососедства с возможностью самореализации трех поколений жителей Академического района, а значит, нашли способы увеличения активных форм деятельности населения, повышения уровня позитивного отношения к жизни, и, как следствие, увеличения возраста активной жизни, повышения рождаемости», – отметил Николай Смирнягин.

Академический – самый молодой район Екатеринбурга не только по дате образования, но и по возрасту населения, средний возраст жителей района – 32 года. Здесь преобладают молодые семьи с детьми, количество многодетных семей превышает 2600. Доля детского населения до 18 лет составляет 31%, что в полтора раза выше, чем в среднем по Екатеринбургу.

Напомним, Академический район был создан на базе проекта комплексного освоения территории «Академический» мастер-девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Численность зарегистрированного населения на 1 января 2024 года составляет 125 тыс. человек, но по расчетным данным считается, что численность превышает 160 тыс. человек, и к 2030 году численность проживающих увеличится до 200-250 тыс. человек.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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