В Екатеринбурге задержали жителя Казахстана, подозреваемого на родине в крупном мошенничестве

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга транспортная полиция задержала жителя Казахстана, находившегося в международном розыске. На мужчину поступила ориентировка из отдела НЦБ Интерпола.

По данным правоохранителей, 32-летний мужчина у себя на родине подозревается в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что он обманным путем завладел чужими деньгами в сумме около 60 миллионов тенге (чуть более 12 миллионов рублей по курсу на 15 ноября). До суда мужчина должен был находиться под стражей, однако он, желая избежать ответственности, сбежал в Россию.

Правоохранительные органы Казахстана объявили подозреваемого в розыск. Утром 14 ноября оперативникам линейного отдела МВД России поступила информация, что разыскиваемый гражданин Казахстана намерен сесть в пассажирский поезд, следующий по маршруту Екатеринбург – Москва. Около 10:00 на перроне вокзала задержали мужчину, внешность которого соответствовала описанию в ориентировке. После проверки документов личность иностранца была подтверждена. Мужчину конвоировали в изолятор временного содержания городского УМВД. Решается вопрос об его экстрадиции на родину.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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