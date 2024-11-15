Горняки и семинаристы выясняли в Екатеринбурге, чье самбо лучше

Накануне Дня самбо в Доме спорта Уральского государственного горного университета прошел студенческий физкультурный фестиваль «ZA САМБО». На борцовские ковры вышли команды УГГУ и Екатеринбургской православной духовной семинарии. Оба высших учебных заведения являются участниками направления «Самбо в вузы».

«Исторически в УГГУ большое внимание уделяется развитию самбо. Сегодня мы впервые на нашей площадке проводим соревнования по самбо среди студентов разных вузов, пробуем новый формат по облегченным правилам самбо. Турнир – это дружеская встреча между семинаристами, которые выбрали путь служения Богу и горняками, которые будут способствовать развитию промышленности страны. Желаю всем получить удовольствие от соревнований!» – рассказал Андрей Лёгостев, проректор по молодежной политике и развитию образования УГГУ.

Для студентов Екатеринбургской православной духовной семинарии это уже третий соревновательный опыт. Ранее они успешно представили духовное высшее учебное заведение на Универсиаде и областном чемпионате по самбо.

«Уже два года студенты Екатеринбургской духовной семинарии занимаются самбо в верхнепышминском Дворце спорта. Наши ребята с радостью и воодушевлением ходят на тренировки, во время которых получают бесценный опыт успешного ведения борьбы. Помимо искусства самбо студенты духовной школы научаются у наставника Александра Александровича Какуши, мастера спорта СССР по самбо, быть сильными защитниками и справедливыми гражданами нашей страны. Сегодняшний турнир – это не соревнования в их классическом понимании, это дружеская встреча двух вузов. В неформальной обстановке студенты имели возможность познакомиться и обменяться опытом. Семинаристы сегодня подтвердили: они сильны не только духовно, но и физически. Искренне рад присутствовать сегодня вместе с вами. Уверен, что такие встречи станут доброй традицией содружества вузов», – рассказал иеромонах Корнилий (Зайцев), ректор Екатеринбургской духовной семинарии Екатеринбургской епархии Русской православной церкви.

Фестиваль проходил в три этапа: соревнования по облегченным правилам самбо, викторина на знание основных дат и правил борьбы и сдача борцовских нормативов. Победитель определялся по сумме результатов в трех этапах в каждой паре участников.

«Уральский государственный горный университет – один из флагманов реализации проекта «Самбо в вузы». Год назад мы открыли здесь новый зал для занятий самбо, а сегодня проводим уникальные соревнования среди студентов. У УГГУ – большой соревновательный опыт и множество побед на соревнованиях различного уровня. Студенты Екатеринбургской православной семинарии занимаются самбо с мая 2023 года. Открытие секции самбо для семинаристов стало ответом на внешние вызовы и притеснение русской церкви в мире. Сегодняшние соревнования показали, что участники направления «Самбо в вузы» в отличной физической форме. Это лучшее доказательство того, что мы идем в правильном направлении», – подвел итоги мероприятия координатор партийного проекта «Zа самбо» в Свердловской области депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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