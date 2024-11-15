В Свердловскую область пришла оттепель

На Средний Урал пришла оттепель. В большинстве городов сегодня днем наблюдалась температура выше 0 градусов, наиболее высокая (+1,7°) была отмечена в Ивделе.

Дневные плюсовые температуры с незначительными осадками сохранятся и в ближайшие выходные. Как сообщает Уралгидрометцентр, 17-18 сентября к Свердловской области подойдет еще одна порция теплого атлантического воздуха. В зоне атмосферного фронта местами ожидаются мокрый снег, гололед, порывистый юго-западный до 15-18 м/с.

Самым теплым днем станет понедельник, 18 ноября. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +4 °C, а ночью будет около -3°. В Екатеринбурге заморозков не ожидается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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