В воскресенье на Урале будет дуть сильный ветер

17 ноября, в воскресенье, в Свердловской области ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В связи с тем, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, в МЧС рекомендуют избегать рекламных щитов и неустойчивых сооружений, а также деревьев, не парковать рядом транспортные средства, не оставлять без присмотра маленьких детей.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Екатеринбург, Елена Васильева

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