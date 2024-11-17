Уральский священник поднял гирю 7 тысяч раз в поддержку Петра Яна

Руководитель миссионерского и спортивного отделов Алапаевской епархии иеромонах Серафим (Шанин) за 16 часов 7000 раз сделал рывок гири весом 12 кг. Он решился на такой челлендж, чтобы поддержать экс-чемпиона UFC Петра Яна перед его поединком в Макао, а также во имя святого Александра Невского и архангела Михаила.

Попытка выйти на рекорд была сделана в Екатеринбурге в зале Академии РМК, где тренируется Петр Ян. Свой путь к рекорду священник начал в 10 утра и закончил его в 2 часа ночи.

Изначально отец Серафим поставил для себя планку в 7777 раз. Это достижение стало бы рекордом мира, но такие нагрузки даются очень тяжело. По решению священника и его команды остановились на семи тысячах.

«Силы на пределе, и все должно быть разумно. Даже когда ты ставишь какую-то цель, она должна быть достигаемой, и остановиться на 7000 – это единственное разумное и правильное решение», – сказал батюшка.

Надо отметить, что отец Серафим – чемпион мира по гиревому спорту среди любителей, и сегодня была уже вторая попытка спортсмена выполнить рекорд мира – 1,5 года назад судьями был зафиксирован результат 6777 раз. Личный результат серьезно улучшен.

«Огромная благодарность всем за поддержку. Благодарю Игоря Алексеевича [Алтушкина, основатель РМК] и Александра Сергеевича [Андреева, директор Фонда святой Екатерины] за организацию и возможность поставить этот рекорд здесь. Хочу поблагодарить свою команду, тех, кто поддерживает меня. Благодарю Бога, что жив, что почти здоров», – сказал священнослужитель.

Сразу же после окончания рекорда иеромонах отправился домой в Алапаевск, где уже ранним утром он провёл богослужение в своем храме.

Напомним, что 23 ноября бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна ждет поединок против Дейвесона Фигередо на турнире UFC Fight Night в Макао.

Екатеринбург, Елена Сычева

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