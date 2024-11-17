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Воскресенье, 17 ноября 2024, 12:26 мск

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Суд арестовал мужчину, стрелявшего в подростков из дробовика

Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Красноуральский городской суд избрал меру пресечения Вячеславу Кожевникову, обвиняемому в покушении на убийство подростков. Мужчину заключили под стражу до 14 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как ранее писал «Новый День», вечером 14 ноября в Красноуральске у одного из частных домов по улице Маяковского Кожевников поссорился с двумя подростками 13 и 14 лет. Разозлившись, он выстрелил в них из дробовика. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями в детскую горбольницу Нижнего Тагила, где одного поместили в операционный блок, а его товарища увезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Красноуральск, Дарья Деменева

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