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Воскресенье, 17 ноября 2024, 16:23 мск

Новости Екатеринбург

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МЧС объявило штормовое предупреждение

Специалисты свердловского ГУ МЧС объявили на 18 ноября штормовое предупреждение: в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели рекомендуют: держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых сооружений; не прятаться от ветра у стен зданий; не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными конструкциями; закрывать в доме окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Как сообщили в Уралгидрометцентре, помимо сильных ветров в области сохранится оттепель: местами ожидаются мокрый снег и гололед на дорогах. Температура ночью -3…+2°, днем -1…+4 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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