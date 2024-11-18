Свердловская область не попала в топ-20 регионов с высокими зарплатами

Свердловская область оказалась на 28-м месте среди регионов России по уровню заработной платы. На Среднем Урале только 11,8% работающих людей получают зарплату больше 100 тысяч в месяц. А 18,2% свердловчан получают меньше 30 тысяч в месяц. Диапазон типовых зарплат в регионе – это 35-74 тысячи рублей.

Как сообщает РИА «Новости», лидером на протяжении последних лет остается Чукотский автономный округ, где более половины работающих получают 100 тысяч рублей в месяц. Самая большая доля низкооплачиваемых работников в Калмыкии, Чечне и Ингушетии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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