В России наблюдается аномально теплые для ноября температуры

В России наблюдаются аномально теплые для ноября температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, а когда воздух переносится оттуда – всегда тепло», – отметил Вильфанд.

По его словам, виной всему – глобальное потепление, которое меняет циркуляцию. Если раньше атлантический воздух проникал в Сибирь, и особенно на Дальний Восток, крайне редко, то теперь это происходит все чаще.

Сейчас на востоке Уральского федерального округа температура воздуха превышает нормальные значения на 15-16 градусов. Синоптики прогнозируют, что показатель, превышающий норму, будет наблюдаться во всей Сибири и даже в западных регионах Якутии.

«А в последующем такая ситуация будет наблюдаться и в центре Якутии, аномалии будут достигать 16-20 градусов», – уточнил Вильфанд.

На Урале, в Свердловской области, продолжил он, столбики термометров будут держаться около нулевой отметки. Аналогичная ситуация – в Тюменской и Курганской областях. В Челябинской области плюсовые температуры сохранятся в течение всей рабочей недели.

Жителям Алтайского края синоптик пообещал минус 3-6 ночью, около нуля – днем.

Та же температура прогнозируется в Томской и Новосибирской областях. До отрицательных двузначных отметок столбики термометров там опустятся только к концу недели, в пятницу-субботу, ожидается минус 12 ночью и минус 7-10 днем.

Екатеринбург, Елена Васильева

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