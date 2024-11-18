Каждая десятая проданная квартира в Екатеринбурге расположена в Академе

В Екатеринбурге 9,2 процента сделок по продаже жилья в 2024 году пришлись на новый район города – Академический.

Согласно данным цифрового сервиса мониторинга и анализа новостроек bnmap.pro, лидером рынка по продажам жилья в Екатеринбурге в январе-октябре текущего года стала ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»). Рейтинг девелоперов и проектов по объему продаж был составлен с учетом количества заключенных договоров долевого участия по всем строящимся объектам региона. В Академическом группой компаний «Кортрос» за этот период было продано 1890 квартир общей площадью 75 724 кв. м. В топ наиболее популярных проектов вошли «Спутник-1» и «Первый Академ» (4-й квартал).

«Мы, как и все наши коллеги по отрасли, столкнулись с существенным снижением спроса. В текущих реалиях непростых условий по льготной ипотеке и высокой ключевой ставки важно быть гибкими и предлагать покупателю иные инструменты покупки. Совместно с банками-партнерами мы разрабатываем максимально комфортные программы по ипотеке, а также другие альтернативные варианты. Например, рассрочку и специальные акционные предложения», – рассказала директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» Нина Голубцова.

Отметим, что «КОРТРОС» – единственный девелопер всего постсоветского пространства, построивший целый район, который уже официально стал административной единицей города – Академический в Екатеринбурге, расположившийся на 3,5 тыс. га. Проект вмещает 5,5 млн кв. м жилья на 160 тыс. жителей. Социальная инфраструктура включает 20 муниципальных детских садов на 9 тыс. воспитанников и 9 школ на 24 тыс. учеников, а также поликлинику для взрослых на 1200 посещений в смену. В районе есть собственный Преображенский парк, Дворец дзюдо и Академия тенниса, 24 км новых дорог.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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