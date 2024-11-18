Студенты Технического университета УГМК прошли посвящение на заводе

113 первокурсников Технического университета УГМК прошли на заводе церемонию посвящения в студенты.

Директор вуза Вячеслав Лапин поздравил ребят с выбором правильного жизненного и карьерного пути, а также отметил: «Именно сейчас начинается время, когда вас окружают практически безграничные возможности, и нужно приложить максимум усилий, чтобы их использовать и заложить прочный фундамент своего будущего».

С поздравлениями и напутственными словами к студентам обратились и сотрудники промышленного предприятия, отметив, что ждут будущих профессионалов на производстве.

После этого началось само символическое посвящение: ребята оставили свои подписи на готовой продукции – медных катодах, а старосты направлений, нажав красную кнопку, запустили в работу технологический процесс цеха с катодосдирочным оборудованием.

Завершились праздничные мероприятия в стенах Технического университета студенческим капустником.

Для справки. Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли.

Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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