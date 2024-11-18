В Ревде пьяный водитель сбил насмерть пешехода на темной дороге

Накануне вечером в Ревде автомобиль ВАЗ сбил пешехода, который шел по проезжей части. ДТП случилось около 20:40 на улице Металлистов. Сбитый мужчина был в темной одежде без световозвращателей, он получил тяжелые травмы и умер на месте до прибытия скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.

Инспекторы ДПС установили опьянение у 31-летнего мужчины за рулем ВАЗа. Прибор показал 0,550 мг/л в выдыхаемом воздухе, но водитель с этим не согласился. Тогда ему было предложено пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. При этом водитель признался полицейским, что выпил четыре банки пива после работы. Проверка документов показала, что водительский стаж мужчины составляет 13 лет и за это время он один раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении водителя составили протокол за отсутствие страхового полиса и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также инспекторы выявили недостатки улично-дорожной сети, где произошла авария – не хватало фонарей, на тротуаре был уплотненный снег, а на отбойнике у проезжей части лежали рыхлые массы. В адрес обслуживающей организации направлено предупреждение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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