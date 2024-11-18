Red Wings возобновляет прямые рейсы Екатеринбург – Горно-Алтайск

Авиакомпания Red Wings с 21 ноября возобновляет перелеты из Екатеринбурга в Горно-Алтайск. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам на самолетах Superjet 100, отметили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Из Екатеринбурга самолеты будут отправляться в 08:20, а из Горно-Алтайска – в 13:50. Время в пусти составит 2 часа 40 минут. Стоимость перелета – от 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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