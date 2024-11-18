Екатеринбурженка отсудила у «наливайки» деньги за постоянный шум

Жительница Екатеринбурга Елена отсудила у точки по продаже разливного пива «Пив&Ко» деньги. Женщина долгое время страдала из-за шума, который производили холодильники. Но по-хорошему проблему владельцы точки решать не хотели. Тогда женщина обратилась в суд, предварительно измерив уровень допустимого шума: ночью в спальне Елены он составил «20 Дб при норме 18 дБА, в жилой комнате – 21,6 Дб при норме в 20 дБА», пояснили в суде.

Железнодорожный районный суд встал на сторону женщины и постановил устранить нарушения и выплатить Елене компенсацию 50 тысяч рублей (а в случае просрочки еще по 500 рублей за каждый день). Однако хозяева алкоточки не согласились с решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции. «Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательств в судебный акт», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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