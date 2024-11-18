Улицы Екатеринбурга тонут в грязи (ФОТО)

В Екатеринбурге из-за потепления улицы покрылись грязью. Даже в центре тротуары и проезжая часть местами тонут в коричневой жиже.

Отметим, что на прошлой неделе в Екатеринбурге были снегопады, но они прекратились в среду. Тем не менее этого времени коммунальщикам не хватило, чтобы полностью вывезти кучи.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что в субботу и воскресенье для наведения порядка на улицы вышли 756 рабочих, почти 500 единиц техники, а из города вывезли 9 тысяч тонн снега.

«По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в Екатеринбурге обещает быть теплой – с мокрым снегом и плюсовой температурой. Поэтому основные усилия коммунальщиков будут направлены на вывоз снега, а также на уборку тротуаров и проезжей части от снежной массы», – подчеркнули в администрации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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