В Первоуральске задержали двух мужчин, пытавшихся подкупить чиновника мэрии (ФОТО)

В Первоуральске возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, задержанных по подозрению во взяточничестве.

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, подозреваемые, представители коммерческой организации, передали начальнику структурного подразделения администрации города взятку в размере 500 тысяч рублей. Чиновник сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы.

Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали подозреваемых с поличным. Мужчин будут судить по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Первоуральск, Дарья Деменева

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