Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 15,2%

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 30,4 тысячи свердловчан, что на 15,2% выше, чем неделей ранее. 57,1% заболевших – дети.

Среди возбудителей обнаружены риновирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 12,6%: зарегистрировано 14,5 тыс. случаев.

Эпидемиологи напоминают о вакцинации против гриппа. Прививки сделали уже 2,2 миллиона свердловчан – это 53,5% жителей региона. Однако этого недостаточно, чтобы избежать эпидемии в новогодние праздники. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить 65% жителей. Пункты бесплатной вакцинации работают по пятницам и субботам в 7 торговых центрах Екатеринбурга – в «Гринвиче», «Меге», «Дирижабле», «Апельсине», ТЦ на Сыромолотова, 22, «Парк Хаусе», Veer Mall.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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