Под Алапаевском легковушка насмерть сбила пенсионерку

Накануне в Свердловской области иномарка насмерть сбила 78-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в небезопасном месте. Трагедия случилась в 19 часов на 78-м километре трассы Нижняя Салда – Алапаевск.
«Автомобилем Ora управляла 47-летняя женщина, местная жительница, имеющая стаж вождения 24 года. В момент происшествия, согласно освидетельствованию на состояние опьянение, трезва. Пешеход была одета в темную одежду, без световозвращающих элементов», – отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.
В результате аварии пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.
По данному факту госавтоинспекторы проводят расследование.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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