Под Алапаевском легковушка насмерть сбила пенсионерку

Накануне в Свердловской области иномарка насмерть сбила 78-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в небезопасном месте. Трагедия случилась в 19 часов на 78-м километре трассы Нижняя Салда – Алапаевск.

«Автомобилем Ora управляла 47-летняя женщина, местная жительница, имеющая стаж вождения 24 года. В момент происшествия, согласно освидетельствованию на состояние опьянение, трезва. Пешеход была одета в темную одежду, без световозвращающих элементов», – отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В результате аварии пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

По данному факту госавтоинспекторы проводят расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube