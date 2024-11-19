Педофил подал в суд на журналистов за заметку о себе

На Урале осужденный за педофилию мужчина подал в суд на журналистов из газеты «Диалог» в Полевском. Интересно, что в публикации не была напечатана его фамилия, но он узнал в заметке «Педофилу дали срок 17 лет» себя.

«Автор описывала состоявшийся приговор местному жителю за несколько преступлений против половой неприкосновенности малолетней. Несмотря на то что фамилия осужденного в тексте отсутствовала, он узнал в газетном материале себя и оскорбился, ведь приговор в апелляции был отменен, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Там уточнили, что мужчина попытался отсудить у газеты 1,2 млн рублей морального вреда, однако ничего не вышло – Полевской городской суд в удовлетворении иска отказал, а также взыскал с истца в пользу редакции 6 тыс. рублей в счет оплаты услуг представителя и 79 рублей почтовых расходов. Осужденный попытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, однако и там решение устояло.

Добавим, к моменту рассмотрения иска уголовное дело о половых преступлениях было пересмотрено, приговор в отношении «оскорбленного» педофила вступил в законную силу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube