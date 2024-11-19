На Урале проверяют элитный лицей: там школьницы сняли нюдс-видео с одноклассницей, угрожая ей расправой

В Екатеринбурге проверяют информацию о травле в элитном лицее Дягилева (гимназия № 8). По предварительным данным, две пятиклассницы заставили одну из девочек раздеться догола, угрожая ей расправой, а после сняли на видео. Запись затем была распространена по чатам среди учеников.

В настоящий момент проверку проводит подразделение по делам несовершеннолетних ОП № 7. Также в ситуации разбирается департамент образования. «По информации директора, в данный период проводится внутреннее расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства случая», – сообщили в департаменте.

Екатеринбург, Елена Сычева

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