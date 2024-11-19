Екатеринбурженка попала под колеса скорой, которая везла тяжелого пациента

В Екатеринбурге возле станции метро «Проспект Космонавтов» машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку. Инцидент случился сегодня в 08:25.

По данным городской ГАИ, скорая с включенными маячками и сиреной сбила девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет. В момент аварии она была в наушниках и не слышала сигнала тревоги. Сейчас медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Скорая, которой управлял 57-летний водитель с 39-летним стажем, везла пациента в тяжелом состоянии. После ДТП его доставили в больницу другим экипажем.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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