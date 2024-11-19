На Урале стартовал горнолыжный сезон

В Свердловской области большинство горнолыжных комплексов открыли зимний сезон. Из-за теплой погоды покататься можно пока только на небольших трассах.

Так, на «Уктусе» работают «Учебная» (450 метров), «Новая» (700 метров) и «Объездная» (750 метров). Прокат горнолыжного комплекта в этом году стоит 990 рублей в будни, и от 790 рублей за два часа в выходные. Разовый подъем – 110-150 рублей.

На горе Белой действует пока только учебная трасса 2C (490 метров). Завтра планируют запустить спортивную трассу 2A (890 метров). Прокат горнолыжного оборудования – от 500 рублей за день, подъемник стоит от 80 до 170 рублей, в зависимости от дня и трассы.

Позавчера открылся сезон и на горе Ежовой. Там работают трассы и подъемники «Бэби» и «Андрей». Разовый подъем на все трассы 210 рублей в будни, 370 – в выходные. Прокат инвентаря в будни – 990 рублей, по выходным – почасовой: 890 рублей за первые два часа, по 430 рублей – с третьего часа и далее.

В ГЛК «Пильный» по будням работает только основной склон. В выходные для лыжников и сноубордистов открывается также парковый. Комплект инвентаря стоит 900 рублей, подъемник – 150 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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