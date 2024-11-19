В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о самоуправстве из-за выселения семьи из единственного жилья

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство). Поводом стало принудительное выселение семьи из частного дома, расположенного на участке, где планируется строительство нового жилого комплекса.

Ранее разобраться с этой историей поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Следователи проверяют информацию о том, что группа лиц, действующая в интересах застройщика «Ривьера – Инвест», отключила от коммунальных ресурсов частный дом, в котором проживали женщина с ребенком и ее пожилой отец. В результате люди были вынуждены покинуть свое единственное жилье.

Также застройщик подозревается в мошеннических действиях в отношении другого мужчины, который продал компании несколько земельных участков. Впоследствии выяснилось, что пострадавший получил деньги по договору займа, который он не подписывал. Сейчас застройщик требует от мужчины вернуть значительную сумму денег.

«Заявители высказывают критику в адрес следственных органов, поскольку никто к ответственности не привлечен, права граждан не восстановлены», – сообщает информационный центр СК России. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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