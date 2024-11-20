В Свердловской области вечером два пешехода погибли в ДТП

В Свердловской области накануне вечером произошло два ДТП с детальными исходами.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной ГАИ,

17.20 часов в Верхнепышминском района водитель «Хавал Ф7», 58-летний мужчина, двигаясь в сторону города Екатеринбурга, не заметил и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте справа налево по ходу движения автомашины. От полученных травм 56-летний мужчина-пешеход скончался на месте, еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Второй случай произошел в 20.30 в Невьянском районе, где водитель «Хендай Соната» допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП 47-летний пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте.

В обоих случаях пешеходы двигались в нарушение ПДД по проезжей части, в условиях недостаточной видимости, в темной одежде без световозвращающих элементов, в связи с чем и спровоцировали ДТП, сообщили в ГАИ.

По фактам происшествий сотрудники органов внутренних проводят расследование.

Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах и обеспечивать свою видимость для автомобилистов световозвращателями. Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными при движении в условиях плохой видимости, а также не превышать скорость.

Екатеринбург, Елена Васильева

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