Столица Урала готова к празднованию Дня святой Екатерины

После своего исторического дня рождения Екатеринбург традиционно готовится к празднованию дня своей небесной покровительницы – святой Екатерины. Екатерининские дни – это серия культурных и благотворительных мероприятий, которые по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения проходят уже в шестой раз. Все это время празднование поддерживает Фонд святой Екатерины.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фонда святой Екатерины, главным днем станет 7 декабря, когда состоятся архиерейская Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе и крестный ход к часовне, где находятся мощи святой Екатерины. Этим же вечером в центре города на медиафасаде на улице Вайнера компанией «Сима-Ленд» будет запущен медиапроект о небесной покровительнице уральской столицы.

Особенным этот день станет и для новорожденных. Все дети, которые родятся 7 декабря в Екатеринбурге, получат подарки от фонда святой Екатерины.

В рамках празднования рядом с Храмом на Крови представят памятник государю Александру I, прозванному в дореволюционной историографии Благословенным. Открытие приурочено к 200-летию со дня посещения царем Екатеринбурга. Именно благодаря Александру I в нашем городе появился Ново-Тихвинский монастырь.

Еще одним ярким событием этих дней станет вручение Екатерининской премии главы митрополии в сфере культуры и искусства. Награду учредили в 2017 году в знак признания за вклад в развитие традиций русской культуры через искусство и литературу. За это время лауреатами стали 46 человек, в этом году к ним добавятся еще пять.

По традиции в Екатеринбурге пройдет благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Представители Фонда передадут организаторам уникальную икону святой Екатерины, написанную в единственном экземпляре. Ее преподнесут самому щедрому благотворителю вечера.

Напомним, исторический день рождения Екатеринбурга отмечается 18 ноября по новому стилю. В этот день в 1723 году состоялся пробный пуск кричных боевых молотов Екатеринбургского завода.

Идея наименования города в честь святой Екатерины принадлежала генералу Георгу Вильгельму де Геннину. Часто заводы называли по имени реки, на которой строились, однако новый завод-крепость, центр горного дела, по мнению его основателей, должен был носить имя особое и величественное.

Екатеринбург, Елена Васильева

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