Алексей Вихарев с активистами Волонтерского центра сдали кровь на нужды больниц Урала

Депутаты Екатеринбургской городской Думы провели пятую очередную донорскую акцию. В этот раз в Областную станцию переливания крови ее организатор, депутат Алексей Вихарев, пригласил не только коллег, но и более 20 активистов своего Волонтерского центра.

«Сдаю кровь уже в 12-й раз. Для меня это важно. Волонтерство стало частью моей жизни, и здесь я тоже для того, чтобы помогать», – прокомментировал Леонид Темляков, активист Волонтерского центра Алексея Вихарева.

Перед сдачей крови будущие доноры проходят все необходимые обследования и осмотр врача. Противопоказанием к донации может стать возраст (допускаются старше 18 лет), вес (не менее 50 кг), а также беременность, недавно перенесенные болезни и операции, даже свежие татуировки.

«Поскольку есть ограничения по срокам хранения компонентов крови, нам нужно постоянно пополнять запасы. Ежедневно только через наш пункт на Пальмиро Тольятти, 8 проходит около 100 доноров, а в месяц – более 2000 человек. Мы ждем всех, кто тоже хочет сделать доброе дело», – прокомментировала заведующая отделом заготовки крови Областной станции переливания Елена Таскаева.

В пунктах переливания особенно востребованы редкие группы крови. Депутат Ксения Лещенко – обладатель такой.

«Часто общаюсь с врачами наших городских больниц и знаю, что донорская кровь очень востребована. Каждый день она нужна для проведения операций, для срочного переливания, для спасения жизней. Тем более, у меня редкая, четвертая положительная группа крови, поэтому чувствую особую ответственность и всегда откликаюсь на призыв о помощи», – прокомментировала она.

По словам медиков, процедура полезна и для самого донора. Запускается процесс обновления циркуляции крови по организму, стимулируется работа иммунной системы и так далее.

«Сдаю кровь регулярно. Меня всегда поддерживают мои коллеги по городской думе, друзья и помощники. Сегодня вместе с нами активисты моего Волонтерского центра. Все вместе пополнили банк донорской крови для больниц Свердловской области. Наша задача, взрослых людей, – научить молодёжь тому, что такое хорошо и что такое плохо. Сдавать кровь – это правильно. Как иначе, если не на собственном примере, создать позитивную мотивацию и показать, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь», – отметил руководитель фракции «Единая России» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев.

Напомним, депутат Алексей Вихарев стал инициатором создания медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга. На постоянной основе уже несколько лет поддерживает городские медучреждения и пациентов, закупая для них оборудование и медицинские средства, помогая проводить ремонт помещений и благоустройство территорий, организуя выездные акции по вакцинации и диспансеризации.

Екатеринбург, Елена Васильева

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