Женщина засудила коммунальщиков и транспортников за падение

Екатеринбурженка отсудила у коммунальщиков и транспортников почти четверть миллиона рублей – за падение под колеса автобуса. Инцидент произошел два года назад. Выходя из автобуса № 81 на остановке «Эскадронная» женщина поскользнулась на наледи и упала под автобус. С переломами лодыжки женщина была доставлена в больницу и прооперирована. За этим последовало длительное лечение и долгий восстановительный период.

Женщина обратилась в Ленинский райсуд с иском, в котором просила взыскать 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, расходы на нотариуса – 7 530 рублей и еще 30 тыс. на юриста.

Ответчиками стали МБУ «Чкаловское ДЭУ», ответственное за содержание проезжей части, и ООО «Авто-Ном» – перевозчик. Также при рассмотрении дела суд установил вину самой пострадавшей.

«Женщина понимала, что спускается на скользкую дорогу, видела, что выходящие перед ней люди падали, но не попросила о помощи, тем самым пренебрегла своей безопасностью», – решили в суде.

Тем не менее, иск удовлетворили частично. С ответчиков взыскано по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда и по 15 тыс. рублей на оплату юридических услуг.

Перевозчик пытался оспорить решение, заявляя, что высадил женщину на остановке, но на записи с видеорегистратора автобуса было видно, что водитель остановился на большом расстоянии от площадки остановочного комплекса, и пассажиры были вынуждены выходить прямо на обледеневшую проезжую часть. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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