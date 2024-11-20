Авиакомпания Red Wings получила допуск на регулярные рейсы из Кольцово на Шри-Ланку

Авиакомпания Red Wings получила допуск от Росавиации на регулярные рейсы из России на Шри-Ланку. Из Екатеринбурга в Коломбо самолеты будут летать 6 раз в неделю.

«Авиакомпания Red Wings назначается для выполнения регулярных международных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по ряду маршрутов», – сообщается в документе.

Red Wings будут также летать на остров регулярно из Жуковского, Казани, Красноярска, Минеральных Вод, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Уфы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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