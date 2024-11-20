Госавтоинспекция выпустила предупреждение в связи со снегопадом

Мокрый снегопад в Екатеринбурге продлится до вечера. Ожидается, что в городе выпадет до 2 мм осадков. Из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция выступила с предупреждением для автомобилистов и пешеходов.

Инспекторы просят водителей помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, а при совершении маневров на дороге быть аккуратнее. Во время снегопада лучше снижать скорость до минимума, чтобы в случае риска иметь возможность предотвратить ДТП.

Пешеходам рекомендуется при переходе проезжей части снимать капюшон, чтобы хорошо видеть, что происходит на дороге. Также необходимо помнить, что на снежной и мокрой дороге тормозной путь машины значительно увеличивается, а значит, надо держаться от машин подальше.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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