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Четверг, 21 ноября 2024, 06:22 мск

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Сегодня день архангела Михаила

21 ноября православная церковь отмечает день архангела Михаила. С древних времен архангел прославился своими чудесами. Ему посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. На иконах он изображается попирающим ногами дьявола. В левой руке он держит зеленую финиковую ветвь, а в правой – копье с белой хоругвью или пламенный меч.

На Руси Михайлов день традиционно считался веселым и сытным праздником: крестьяне заканчивали хозяйственные работы, выручали деньги за коноплю и овес.

Екатеринбург, Елена Васильева

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