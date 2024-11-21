Сегодня день архангела Михаила

21 ноября православная церковь отмечает день архангела Михаила. С древних времен архангел прославился своими чудесами. Ему посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. На иконах он изображается попирающим ногами дьявола. В левой руке он держит зеленую финиковую ветвь, а в правой – копье с белой хоругвью или пламенный меч.

На Руси Михайлов день традиционно считался веселым и сытным праздником: крестьяне заканчивали хозяйственные работы, выручали деньги за коноплю и овес.

Екатеринбург, Елена Васильева

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