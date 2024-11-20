Штырков проведет реванш против Эномото

Российский боец Иван Штырков 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге снова выйдет в клетку против Ясубея Эномото из Швейцарии. Бой станет со-главным событием вечера. Он пройдет по правилам кикбоксинга.

Впервые Штырков и Эномото встретились пять лет назад, на RCC7, который так же проходил в декабре на арене «Уралец». И тогда тяжеловесу с Урала пришлось непросто – ему пришлось «спуститься» до Эномото, согнав порядка 20 кг веса до категории 84 кг. Процесс весогонки был крайне трудным, в итоге после боя Штырков восстанавливался несколько месяцев.

В том поединке победу одержал Эномото, а Иван впервые в своей карьере потерпел поражение. И теперь у него есть шанс взять реванш, но уже в своей весовой категории. Эномото хорошо знаком любителям единоборств. Он давно выступает в лиге RCC, причем все чаще в дивизионе до 93 кг.

Напомним, что турнир RCC 21 возглавит бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова. Два звездных российский спортсмена встретятся в «реванше десятилетия». Шесть лет назад в США Токов одержал победу над Штормом, и все это время фанаты смешанных единоборств ждали второго противостояния.

Фото пресс-службы лиги RCC

Екатеринбург, Елена Сычева

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