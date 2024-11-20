Байбаки залегли в спячку, медведи пока бродят

В Екатеринбургском зоопарке рассказали, кто из питомцев уже лег в спячку, а на кого из животных еще можно посмотреть. «В спячку на зиму уходят совсем немногие. В настоящее время залегли только барсуки и байбаки, значительно снизили активность еноты и енотовидные собаки. Медведи по причине довольно теплой погоды еще не улеглись окончательно в берлоги, а предпочитают пока побродить, поесть и на посетителей посмотреть. Конечно, недалек тот решающий момент, когда они уйдут в зимний сон, и увидеть их можно будет уже только весной», – уточнили в пресс-службе зоопарка.

Там напомнили, что круглогодично можно понаблюдать за белой медведицей Хатангой, а также за рысями, лисами, волками, росомахой, песцамb, харзами, амурскими тиграми, дальневосточными леопардами и другие животными, которые живут в уличных вольерах. Всех теплолюбивых зверей перевели в зимние павильоны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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