За 10 месяцев в УрФО введено в строй 7,5 млн кв.м жилья

По данным Росстата в январе-октябре 2024 года в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию почти 7,5 миллиона квадратных метров жилья – это на 0,9% больше, чем в январе-октябре 2023 года. Объём строительства многоквартирного жилья превысил 12,2 млн кв. м.

«В 2024 году строительный комплекс достойно отвечает на вызовы, демонстрирует высокие результаты по вводу жилья в эксплуатацию во всех регионах УрФО», – подчеркнул уральский полпред Артём Жога.

Напомним, в 2023 году в УрФО был зафиксирован рекордный уровень ввода жилья: свыше 9,4 млн кв. м, что на 11,5% больше, чем в 2022 году.

Екатеринбург, Елена Васильева

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