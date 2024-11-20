Санврачи закрыли цех, где готовили еду для Simple Coffee

Роспотребнадзор закрыл цех на улице Турбинной, где готовили еду для популярной сети кофеен Simple Coffee – у сотрудника предприятия диагностировали острую кишечную инфекцию.

Специалисты РПН провели обследование и отобрали пробы воды и продукции. В ходе проверки санврачи выявили множество нарушений: «Недостаточность площадей для осуществления технологических операций, несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточность оборудования и инвентаря, несоблюдение принципов ХАССП», – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Кроме этого, результаты по микробиологическим показателям были неудовлетворительными.

Цех опечатали на 2 месяца, а материалы дела направили в суд.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube