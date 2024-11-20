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Среда, 20 ноября 2024, 12:46 мск

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Санврачи закрыли цех, где готовили еду для Simple Coffee

Роспотребнадзор закрыл цех на улице Турбинной, где готовили еду для популярной сети кофеен Simple Coffee – у сотрудника предприятия диагностировали острую кишечную инфекцию.

Специалисты РПН провели обследование и отобрали пробы воды и продукции. В ходе проверки санврачи выявили множество нарушений: «Недостаточность площадей для осуществления технологических операций, несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточность оборудования и инвентаря, несоблюдение принципов ХАССП», – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Кроме этого, результаты по микробиологическим показателям были неудовлетворительными.

Цех опечатали на 2 месяца, а материалы дела направили в суд.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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