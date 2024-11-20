В Кольцово таможенники нашли у пенсионерки 14 кг поддельных сумок (ФОТО)

В Кольцово таможенники нашли в багаже 65-летней свердловчанки 14 килограммов «люксовых» сумок и аксессуаров из Шарм-Эль-Шейха. При досмотре они установили, что товары являются подделкой.

Как отметили в пресс-службе таможни, пенсионерка планировала продать эти сумки в Туринском магазине, но потом изменила показания, сообщив инспекторам, что товары везла родственникам в качестве подарков.

«Любые товары, предназначенные для коммерческой или иной предпринимательской деятельности, необходимо декларировать. Посредством «зеленого» коридора перемещаются товары только для личного пользования. За нарушение таможенного законодательства женщине грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара, являющегося предметом административного правонарушения», – отметил заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Большанин.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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