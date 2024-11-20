Дендропарк на Первомайской закроют на ремонт

Из-за проведения ремонтных работ дендрарий около втуз-городка могут закрыть для посетителей.

«В парке станет ходить небезопасно, потому что интенсивно будет ездить грузовой транспорт. Вопрос по закрытию парка остается открытым. Решение будет принимать администрация города», – отметили в телеграм-канале парка.

Работы начнутся в начале 2025 года. Уже убрали старый забор и сделали фундамент для нового ограждения, также планируется очистить водоемы от ила. Кроме того, в парке появится новое освещение.

Обновление дендрария закончат в июле следующего года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube