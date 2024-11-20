Как бросить курить и остаться позитивным – советы врача

В России сейчас курят примерно 36% мужчин и 15% женщин. Причем доля курильщиков среди мужчин постоянно снижается, а вот среди женщин распространение вредной привычки даже немного растет.

Такие гендерные различия в курении объясняются сменой поколений. Как рассказал врач ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Дмитрий Максимов, доля курящих мужчин в 90-е годы и начале 2000-х превышала 50%, поэтому нынешняя статистика – просто отражение спада интереса к курению за последние 20 лет. Женское курение в прошлом считалось социально неприемлемым, поэтому и процент его распространения не слишком высок. Небольшой рост числа курящих женщин отчасти является следствием эмансипации.

Более заметная тенденция в последние годы – постепенная замена традиционного курения на электронное. Если старшее поколение все еще предпочитает сигареты, то молодые люди почти поголовно переходят на вейпы (их курят до 70% курильщиков в этой возрастной категории). «Коварство вейпов в том, что они создают иллюзию безопасности. Формально токсических веществ в них меньше. Но остается проблема зависимости от никотина, который деструктивно действует на сердечнососудистую и нервную систему. Испарение пропиленгликоля и нагревание веществ в вейпах тоже несет вред», – отметил Дмитрий Максимов.

По словам врача, люди начинают курить под влиянием окружения. Если в семье кто-то курит, есть курящие среди друзей и коллег, человек легко пристрастится к этой привычке. А вот чтобы бросить курить, уже нужна сильная мотивация. «Если у вас возникла мысль, что пора бросать, нужно всеми силами за эту мысль ухватиться. И надо проговорить себе, что хорошего в жизни произойдет, если бросить курить. Здесь важна именно позитивная коннотация. Курильщиков часто пугают болезнями, но это может вызвать внутреннее сопротивление человека, если он в целом здоров. Особенно на подростков пугающие рассказы о вреде курения вряд ли подействуют. Поэтому мотивация должна быть «я хочу стать свободным от зависимости». Ну и помнить, что отказ от курения продлевает жизнь на 10-15 лет, причем это продление молодости», – рассказал специалист.

В некоторых случаях человек принимает решение бросить курить вынужденно, когда у него уже появились серьезные проблемы со здоровьем. Если привыкание к никотину очень сильное, Максимов советует обращаться за медицинской помощью – к лечащему врачу или участковому терапевту. Врач может назначить вспомогательные медикаменты, которые значительно облегчают отказ от курения. Также пациентам рекомендуют проанализировать свое «курительное» поведение. Нужно отметить бытовые ситуации, когда больше всего хочется курить, и придумать противодействие, чтобы не сорваться. Поможет в этом поддержка друзей и близких бывшего курильщика.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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