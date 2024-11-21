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Четверг, 21 ноября 2024, 06:22 мск

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В Екатеринбурге прокуратура пришла с проверкой в школу после драки двух пятиклассников

В Екатеринбурге прокуратура пришла с проверкой в школу № 31 на Широкой речке. Поводом послужила драка двух пятиклассников из-за игрушки.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, 3 октября 2024 года днем вблизи территории образовательного учреждения учащийся 2012 года рождения нанес телесные повреждения своему однокласснику.

При обращении за медицинской помощью у пострадавшего подростка обнаружены перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты глаза. Мать пострадавшего ребенка сообщила, что драка произошла из-за игрушки – пистолета из пластмассы.

«Проведение органами предварительного расследования доследственной проверки по факту нанесения несовершеннолетнему телесных повреждений находится на контроле прокуратуры», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Васильева

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© 2024, РИА «Новый День»

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