В Екатеринбурге прокуратура пришла с проверкой в школу после драки двух пятиклассников

В Екатеринбурге прокуратура пришла с проверкой в школу № 31 на Широкой речке. Поводом послужила драка двух пятиклассников из-за игрушки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, 3 октября 2024 года днем вблизи территории образовательного учреждения учащийся 2012 года рождения нанес телесные повреждения своему однокласснику.

При обращении за медицинской помощью у пострадавшего подростка обнаружены перелом на границе нижней и медиальной стенки левой орбиты глаза. Мать пострадавшего ребенка сообщила, что драка произошла из-за игрушки – пистолета из пластмассы.

«Проведение органами предварительного расследования доследственной проверки по факту нанесения несовершеннолетнему телесных повреждений находится на контроле прокуратуры», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Васильева

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