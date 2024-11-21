В Екатеринбурге водитель умер за рулем, а потом устроил ДТП

В Екатеринбурге водитель умер за рулем, а потом устроил ДТП. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь по ул. Академика Шварца со стороны ул. 8 Марта, не справился с управлением автомобиля, вследствие чего съехал с проезжей части вправо, где допустил столкновение со стоящими на парковке автомобилями «Toyota» и «Nissan».

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя, которая наступила предварительно до момента автомобильной аварии из-за плохого самочувствия, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту ДТП проводится расследование, в рамках которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, где специалисты установят причину гибели водителя.

Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов, что при плохом самочувствии следует воздержаться от поездки. Если признаки недомогания появились в процессе движения, важно сразу, независимо от ситуации, остановить автомобиль и обратиться за квалифицированной помощью.

Екатеринбург, Елена Васильева

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