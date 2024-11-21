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Четверг, 21 ноября 2024, 09:27 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург прилетели 650 попугаев (ФОТО)

Фото: Россельхознадзор

В Екатеринбург прибыл живой груз – 650 попугаев различных пород, которые отправятся в один из городских зоомагазинов.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, в партии 400 волнистых попугаев, 100 корелл, 50 неразлучников, 70 амадин, 20 кенаров и 10 ожереловых.

Птиц доставили на самолете из Киргизии. В багажном отсеке воздушного судна поддерживается температура около 23 °С, поэтому, заявили в ведомстве, трехчасовой полет у попугаев был комфортным.

Согласно документам, попугаи прошли ветеринарный осмотр и абсолютно здоровы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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