Госавтоинспекция назвала 8 самых аварийных мест в Екатеринбурге (СПИСОК)

За 10 месяцев в Екатеринбурге было зафиксировано 17 584 ДТП, в том числе 974 – с пострадавшими.

Как рассказал на пресс-конференции замначальника ОГИБДД по Екатеринбургу Павел Крылов, с января по октябрь в ДТП погибли 60 человек, 1200 получили травмы. Основные виды ДТП с пострадавшими – столкновения (431) и наезды на пешеходов (362). 465 ДТП в той или иной степени были связаны с неудовлетворительными дорожными условиями.

Павел Крылов выделил в городе восемь крупных очагов аварийности. В Ленинском районе это перекрестки улиц Белинского – Фурманова и 8 Марта – Большакова. В Кировском – перекресток Блюхера – Мира. В Октябрьском – Восточная – Тверитина и пешеходный переход на улице Трактовой. В Верх-Исетском районе самое опасное место – перекресток улиц Токарей – Татищева, в Чкаловском – Грибоедова – Бородина и Новосибирская – Санаторная.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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