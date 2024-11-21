Школа выплатит ребенку 100 тысяч за травму руки и две операции

Школа № 69 в Нижнем Тагиле компенсирует ученице моральный ущерб в 100 тысяч за травму пальца.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры,

7 сентября днем одна из девочек на перемене прищемила дверью в туалет палец на левой руке. Ее увезли в детскую больницу № 9 в Екатеринбурге, где врачи констатировали открытый фрагментарный перелом ногтевой фаланги третьего пальца левой кисти и рану в области дистального межфалангового сустава этого же пальца.

В итоге девочка перенесла две операции под общим наркозом и долго восстанавливалась, а психологическую травму после случившегося переживает до сих пор.

Согласно заключению эксперта, вышеуказанные повреждения квалифицированы как повлекшие вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья, поскольку повлекли за собой временное нарушение функций органа продолжительностью свыше 3-х недель.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что в произошедшем виновата школа, которая не создала для детей безопасных условий.

«В связи с изложенным в целях защиты прав несовершеннолетней прокурор района в Тагилстроевский районный суд г. Нижний Тагил направил исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования, взыскав с МАОУ СОШ № 69 в пользу несовершеннолетней в счет компенсации морального вреда 100 тысяч рублей», – пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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